Røde Kors giver trængte familier et netværk

Røde Kors i Glostrup har i mange år haft et meget velfungerende familienetværk, hvor de støtter særligt sårbare unge forældre, med de udfordringer, de oplever at stå med i hverdagen. Det gør de ved at skabe et fællesskab, hvor både forældre og børn mødes og har nogle gode timer sammen.

– Det kan lyde som små ting, men det har afgørende betydning for nogle familier, at der er nogen, der gider sætte sig ned og tale om de udfordringer, familierne står med i hverdagen og sætte gang i madlavning til fællesspisning og andre aktiviteter, lege og ture med familierne, siger formand for Røde Kors i Glostrup, Henning Richard Jensen.

Familienetværket i Glostrup henvender sig til unge forældre og deres børn, der oplever at have en presset hverdag eller mangler et socialt fælleskab. Det kan være familier, der har svært ved at få pengene til at slå til, og oplever, at udfordringerne i småbørns familielivet er svært at stå med alene.

Familienetværkene er på landsplan den hastigst voksende aktivitet i Røde Kors. Ved udgangen af 2016 var der 51 familienetværk i 46 af Røde Kors’ afdelinger. Blot i år 2016 har 848 børn og 630 forældre fået hjælp og støtte via et af de 51 familie­netværk.

De frivillige fra Røde Kors og de deltagende familier mødes hver den sidste mandag i måneden og spiser sammen. Her får de også aftalt, hvad de ellers skal lave i netværket, for eksempel udflugter og andre sociale arrangementer som familielejre eller julefester.

Familienetværket i Glostrup sker i et godt samarbejde med Glostrup kommunes sundhedsplejerske, så familierne oplever at kunne bruge dette frirum i familienetværket, til også at kunne få sundhedsfaglig sparring, under nogle hyggelige rammer.

Tendensen på landsplan er, at mange børnefamilier lever på kanten af økonomisk fattigdom og med de mange afsavn som følger med. Samlet set er der, ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet sket en fordobling af børnefattigdommen i Danmark fra 1999 til 2013.

– For at fortsætte det gode fællesskab, vi skaber i familienetværket, har vi dog brug for flere frivillige, siger formand for Røde Kors i Glostrup, Henning Richard Jensen.

– Så hvis man vil vide mere om familienetværket, må man meget gerne kontakte mig, siger Henning Richard Jensen.