Rundbordsgymnastik er godt

18 kvinder sidder på stole rundt i en cirkel i Kulturhuset Kilden.

Det er mandag formiddag, og de er alle nået til den alder, hvor de ikke behøver at tage hensyn til arbejdsmarkedets krav om tilstedeværelse. Men omvendt er i en alder, hvor man skal sørge for at holde sig i gang.

– Kom ind og sæt dig ned, du skal da være med.

Kaare Kjær-Madsen, formand for Ældre Sagen i Brøndby, kigger ind.

Han plejer ikke at være med, når der hver mandag bliver inviteret til stolegymnastik. Men i dag sætter han sig ned og tager del i gymnastikken, der, selvom den foregår siddende, alligevel kan give sved på panden hos de fleste.

Stolegymnastikken er nemlig i følge Kaare Kjær-Madsen en fantastisk aktivitet:

– Det her er simpelthen så livsbekræftende. Der kommer mennesker, der er glade for at være med, og som bliver endnu gladere, når de er her.

Og så har aktiviteten så fast en form, at deltagerne nemt kan klare sig selv, fortæller Kaare Kjær-Madsen:

– Der er fire, der står for det, og de klarer det fint selv, så vi fra bestyrelsen behøver ikke at komme rendende. De klarer sig fint uden os.

Man skal bare have lyst

– Jytte.

En damen rækker hænderne frem og griber bolden.

– Alice.

Bolden bliver kastet videre.

Og videre til Jytte, Susanne og alle de andre. Imens der bliver grinet af tabte bolde.

Selvom deltagerantallet i dag kun er 18, så er der normalt lidt flere, fortæller Lis, der er en af dem, der står for det.

– Vi har faktisk venteliste. For der er flere, der har lyst til at være med, fortæller Lis.

Og selvom der i dag, altså udover Kaare Kjær-Madsen, ikke er mødt nogle mænd op, så er holdet åben for alle, også mænd:

– Der er sådan set ingen begrænsninger. Men dem, der er med, er alle i alderen mellem 60 og 93, og det eneste krav er, at man skal have lyst til at være med.

Stolegymnastikken foregår siddende og består af nogle faste elementer, fortæller Lis:

– Der bliver sunget sange, og vi har nogle forskellige øvelser. Hver gang bliver der spillet noget musik fra bånd, som vi så laver øvelser til.

Kaffe må der til

– Livet er ikke det værste man har, og om lidt er kaffen klar.

Øvelserne er overstået, og som det sidste bliver Benny Andersens Svantes lykkelige dag sunget. Der er tryk på den sidste sætning i sangen. For ganske vist er øvelserne på stolene vigtige. Men det samme er kaffen bagefter.

– Er der smørrebrød til afslutningen, vil en af damerne gerne vide.

Det er der, forsikrer Lis hende og de andre.

– Det lyder godt.

Aase tager en slurk af sin kaffe.

– Det er godt at komme herned og være med, for jeg tror ikke, jeg ville få dyrket ligeså meget motion derhjemme.

Man kan se mere om gymnastikken på Ældre Sagen i Brøndbys hjemmeside.