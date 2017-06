Så er det igen blevet skovturstid

Alle pensionister i Brøndby inviteres hvert år på skovtur i forsommeren. Det er også tilfældet i år, hvor turen går til Skævinge Kro.

Skovturene rummer mange traditioner, og det glædede de mere end 600 pensionister, der deltog sidste år.

Men såvel Seniorrådet som Social- og Sundhedsudvalget håber, at endnu flere pensionister vil deltage i år.

Inge Vangsbæk, Flemming Eilstrup og Preben Frank, alle fra Seniorrådet, glæder sig i hvert fald til de kommende skovture.

– Personligt glæder jeg mig meget til at deltage i årets skovtur. Det er jo en udflugt, der både giver plads til oplevelser, fællesskab, samvær og skøn mad, siger Flemming Eilstrup, formand for Seniorrådet i Brøndby. Han opfordrer alle pensionister til at deltage i sommerudflugten.

Fælleskab og samvær

Han bakkes op af Inge Vangsbæk og Preben Frank, der også er med i Seniorrådet. De har begge været med på mange skovture og nyder den uformelle snak og kammeratskabet, som er mindst lige så vigtigt som den gode mad:

– Vi hygger os både på selve busturen, hvor det er de lokale politikere, der som traditionen foreskriver, agerer guider undervejs, så busturene krydres med lidt underholdende og historisk input, siger Preben Frank.

– Når vi så har spist en dejlig frokost, står den på snak, sang og hygge. Og alle elsker når den tidligere borgmester Kjeld Rasmussen synger for, når sanghæftet med gode gamle danske sange går rundt, siger Inge Vangsbæk.

Pensionistskovturene finder sted torsdag den 8. juni, mandag den 19. juni, mandag den 26. juni og tirsdag den 27. juni. Der er stadigvæk ledige pladser, og der kan købes billetter til 230 kr. på www.oplevbrondby.dk eller i Kulturhusene Brønden og Kilden eller på Brøndbyvester Bibliotek.