Sæsonen danset af

En festlig pyntet Stadionhal 1 dannede rammen om Henckell Dans 34. afdansningbal- og show, da sæsonen blev afsluttet sidste weekend af april.

Opvisningen viste blandt andet børne- og pardans, disco og linedance.

Opvisningen var desuden krydret med shownumre, for eksempel formationsdanse for børn og junior i disco.

Alle formationer skal deltage ved Sjællands- og Danmarksmesterskaberne i løbet af foråret.

Opvisningen viste også et dansemedley over afdøde kunstnere som Georg Michael, Whitney Houston, Michael Jackson og Prince.

Eftermiddagens store nummer var Livet på en bondegård med landmænd, høstakke, kyllinger, krager og et flot malet bagtæppe.

Finalen var bygget over eventyret Askepot, blandt andet med store figurer af Tim og Bom. Et nummer, hvor en stor del af danseskolens elever deltog.