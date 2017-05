Samarbejdet med nemlig.com fortsætter

Det er nemt, rigtig nemt. Man bestiller sine varer via nettet, og så bliver de leveret derhjemme.

De seneste år har Brøndbyvirksomheden nemlig.com bragt varer ud til flere og flere danskere, der ønsker at springe køen over, når der skal købes ind.

Men også virksomheder og kommuner har gjort brug af den lette måde at handle på.

Således er også Vallensbæk Kommune begyndt at gøre brug af nemlig.com, der leverer varer til byens daginstitutioner.

Men det bør stoppe med øjeblikkelig virkning mener Socialdemokratiet i Vallensbæk. Eller rettere sagt mente partiet

De skal have en chance

Socialdemokratiet i Vallensbæk havde nemlig.com til kommunalbestyrelsesmødet onsdag den 26. april foreslået, at samarbejdet med nemlig.com skulle stoppe med det samme.

Årsagen hertil er, at TV2, i forlængelse af flere undersøgelser fra fagforbundet 3F, har afsløret, at nemlig.com bruger illegal arbejdskraft, og det går ikke, mener, Socialdemokratiet i Vallensbæk:

– Socialdemokratiet har ved flere lejligheder prøvet at få stoppet nemlig.com som leverandør til daginstitutioner m.v. i Vallensbæk. Årsagen er ret enkel. 3F har gang på gang dokumenteret, at firmaet og/eller underleverandører anvender illegal arbejdskraft. Det er helt uforeneligt med de regler om arbejdsklausuler og sociale klausuler, som Socialdemokratiet fik vedtaget i 2013 i kommunalbestyrelsen.

Imidlertid er der sket det, siden Socialdemokratiet fremsendte sit forslag, at såvel Henrik Rasmussen (K), borgmester, og Søren Wiborg fra Socialdemokratiet har været til møde med virksomheden. Et møde der gik så godt, at Søren Wiborg og resten af partiet på kommunalbestyrelsesmødet ønskede at moderere deres eget forslag:

– nemlig.com inviterede til møde. I første omgang takkede vi nej til at være med, da vi ikke så nogen grund hertil. Men vi besluttede alligevel at deltage, og der fremlagde nemlig.com igen deres plan for, hvordan de arbejder med at forhindre illegal arbejdskraft hos deres underleverandører. Det medgives, at de gør en indsats, men alligevel opstår disse sager. nemlig.com kan naturligvis gøre, som de vil, men andre virksomheder har lavet aftaler med underleverandører om at arbejde på danske arbejdsmarkedsvilkår. Ved mødet blev det aftalt, at nemlig.com ville fremsende et notat om, hvordan de ville skærpe deres egenkontrol ved levering i de kommende tre måneder i Vallensbæk. Ret skal være ret, og nemlig.com skal have mulighed for at rette op på tingene.

Derfor foreslog Socialdemokratiet på mødet, at beslutningen om, hvorvidt samarbejdet med nemlig.com skal ophøre, blev udskudt til om tre måneder, og at Økonomiudvalget træffer en endelig beslutning herom.

V og DF: nu

Kenneth Kristensen Berth fra Dansk Folkeparti kunne på mødet ikke forstå, hvorfor Socialdemokratiet ville give nemlig.com en chance mere:

– Vi har her at gøre med en efterhånden kendt forretningsmodel, nemlig at man uddelegerer sit ansvar til andre, og så er man mere eller mindre ude over sit eget ansvar. Det kan godt være, man kører rundt med en chauffør uden kørekort eller opholdstilladelse. Men det er jo ligesom nogle andres ansvar. Det er vi godt trætte af i Dansk Folkeparti. Både i den her kommune og på nationalt plan. Derfor har vi ændret holdning til sådan noget som kædeansvar og går ind for det i dag.

Derfor var sagen ifølge Kenneth Kristensen Berth ret enkel:

– Set i lyset af dette, er den sag ganske lige til. Man kan ikke gemme sig bag underleverandører, og selvom man gør en særlig indsats, så er det stadig ikke godt nok. Derfor støtter vi det oprindelige forslag. Det er fint, vi som lille kommune har fået en ordning, men dette forhindrer jo ikke, at det samme sker i for eksempel Brøndby.

Niels Jørgensen fra Venstre var enig i Dansk Folkepartis holdning:

– Det her er rettidig omhu. Virkomheder og koncerner, der snyder og bedrager skal stoppes. Derfor kan jeg sagtens være med til at stemme for den oprindelige indstilling. De kan komme tilbage, når det er bragt i orden og kan dokumentere det. Så kan vi se, om vi vil bruge det igen. Det er fint og hurtigt reageret.

De tager ansvar

Henrik Rasmussen var også med til mødet med nemlig.com, og han mente på kommunalbestyrelsesmødet, at sagen sådan set har haft det rette forløb:

– Det er godt, der bliver handlet på det. Og det er helt fair, at virksomheden får lov til at reagere på den fremstilling i TV, som de mener, ikke er helt fair. Hvis man ene og alene dømmer ud fra, hvad man ser på TV, så er der mange af os, der har det svært. Så derfor tog jeg initiativ til, at vi fik arrangeret et møde. Det var et godt møde, hvor vi hørte, hvad det er virkomheden gør, og det er faktisk en virksomhed, der gør noget. Det er en virksomhed, der ikke accepterer illegal kørsel, arbejde eller noget som helst.

Ligesom kommunen heller ikke gør, understregede Henrik Rasmussen:

– Det accepterer vi heller ikke. Det er på ingen måder acceptabelt. Og her har vi faktisk med en virksomhed at gøre, som tager den politiske agenda alvorlig. Den egenkontrol, der var, er ikke lille, og man skal huske, at 3F faktisk roser den indsats, man gør på lageret. Men vi må erkende, at det er svært at kontrollere på kørsel.

Egenkontrol

Folkebladet har spurgt nemlig.com, hvad firmaet siger til Vallensbækpolitikerens overvejelser, men firmaet er ikke vendt tilbage ved redaktionens afslutning.

Til gengæld har Folkebladet fået en kopi af den redegørelse, som nemlig.com har lavet til politikerne i Vallensbæk. Heri forsikrer nemlig.com, at den omtalte episode var forkert:

– Det kan vi på ingen måde tolerere, og kontrakten med den pågældende vognmand blev naturligvis straks opsagt, og vognmanden politianmeldt.

Om indsatsen i Vallensbæk fremover skriver nemlig.com

– Den yderligere kontrolindsats i Vallensbæk Kommune vil løbe tre måneder fra mandag d. 24. april 2017 til fredag d. 21. juli 2017. Kontrollen vil foregå ved daglige stikprøver på alle hverdage, hvor en kontrolmedarbejder fra nemlig.com vil være fysisk til stede på ruten, og kræve at den pågældende chauffør kan fremvise følgende dokumentation. 1. Gyldigt kørekort. 2. Såfremt kørekortet ikke er dansk, vil vi kræve at se opholdstilladelse og arbejdstilladelse. 3. Korrekt uniform.

Desuden lover firmaet, at kommunen hver mandag vil modtage en kontrolrapport for udført kontrol.