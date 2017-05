Seniorerne er ved at flytte ind

Det har været en lang proces, og faktisk er den ikke helt slut endnu.

For selvom de første beboere i løbet af maj flytter ind i de 49 nye seniorboliger på Stationstorvet i Vallensbæk, så mangler det sidste stadig.

Således må man stadig være forsigtig på trappen, hvor der ligger beskyttende gulvtæppe, ligesom man hist og her kan se en ledning, der mangler at blive forbundet med en lampe. Noget håndværkerne er i fuld gang med at få styr på.

– Det er fantastisk. Der står et hus ovenpå et center, der var ved at uddø, så ja, jeg er meget tilfreds.

Sådan siger Katja Adelhøj Lindblad, formand for Vallensbæk Boligselskab.

Udfordrende men god

Katja Adelhøj Lindblad tager imod i det, der var tænkt som en af de oprindeligt 50 planlagte lejligheder, men som er endt med at være et fælleslokale og beboerhotel. Fordi det manglede til at begynde med.

Som formand for boligselskabet, der står bag byggeriet, har Katja Adelhøj Lindblad de seneste tre år spillet en central rolle i arbejdet med at skabe det nye seniorbofællesskab for personer 50+.

Selvom det har været en lang og til tider hård proces, har det været indsatsen værd, mener hun:

– Det er dejligt, at så mange, der har boet i Vallensbæk, har solgt deres hus og er flytter ind i det nye seniorfællesskab. Mange af dem har jo været med helt fra begyndelsen.

En af de ting, der har været med til at gøre processen interessant, men også udfordrende, er, at beboerene har været med til at forme bebyggelsen og boligerne fra begyndelsen:

– Det har været følge­ gruppens opgave at føre projektet ud i livet. Men beboerne i foreningen Vallensbæk Senior Park har hele tiden været på sidelinjen, og så har der løbende været beboermøder.

Og det har i det lange løb været den rigtige måde at gribe tingene an på, siger Katja Adelhøj Lindblad:

– Det kræver mange ressourcer, når man involverer beboerne undervejs i byggeriet, fordi der så vil være flere meninger og holdninger. Dertil kommer, at der også er beslutninger, der skal træffes, uden beboerne har været med i det, for der er jo i sidste ende også et budget, der skal overholdes. Men taget det hele i betragtning, så ville jeg ikke have været beboernes input foruden. Fordi det har gjort resultatet og processen bedre.

Hvorfor i lokalpressen?

For et par uger siden kunne Folkebladet fortælle om en af de kommende beboeres utilfredshed med en række forhold i den lejlighed, hun skal flytte ind i. En sag, der ærgrer Katja Adelhøj Lindblad:

– Der vil i sagens natur altid være fejl og mangler, når man bygger. Det kan ikke undgås. Derfor har vi også, inden beboerne flyttede ind, holdt en teknisk gennemgang med entreprenøren, hvor vi har gennemgået det hele. Når det er sagt, så undrer det mig, at diskussionen skal tages i lokalpressen. For jeg synes, vi har været fuldt tilgængelige i hele processen, og der har været en lang række møder. Men der er fulgt op på den sag, og naturligvis skal det være i orden for beboerne.

Mange ressourcer

De nye lejligheder ligger centralt i Vallensbæk. Med udsigt til Kultur- og Borgerhuset, ved en lang række forretninger og i gåafstand til Vallensbæk Station.

Alt dette, mener Katja Adelhøj Lindblad, har været afgørende for de nye beboere:

– De fleste, der flytter ind i seniorfællesskabet, har boet i Vallensbæk i mange år. Men huset er måske blevet for stort, og børnene er flyttet hjemmefra. Samtidig vil de gerne tættere på de forskellige tilbud, der er i byen.

Det har bevirket, at beboerne i stor stil er kendetegnet ved et fællestræk, siger Katja Adelhøj Lindblad:

– Det er nogle meget ressourcestærke beboere, der flytter ind. Udover at de har taget del i udformningen af hele byggeriet, så har de også allerede planlagt og afholdt en lang række sociale arrangementer i byggeprocessen. Der er mange aktiviteter på tegnebrættet, blandt andet et sankthans-arrangement.

Mere liv

På det seneste kommunalbestyrelsesmøde i Vallensbæk besluttede et flertal, at der, hvis behovet opstår, kan bygges op til seks etager, hvor Kultur- og Borgerhuset ligger i dag. En del af argumentationen under mødet var, at flere beboere i området vil skabe mere tryghed.

På spørgsmålet om, hvorvidt beboerene i de 49 nye seniorboliger i Vallensbæk ligeledes skaber mere tryghed i området, siger Katja Adelhøj Lindblad:

– Jeg tror, der kommer mere liv på Stationstorvet med de nye boliger og forretninger. Der vil færdes flere mennesker, også i forbindelse med boligerne på den anden side af banen, butikkerne og de to fitnesscentre.

Del af en trend

Udover at være formand for Vallensbæk Boligselskab arbejder Katja Adelhøj Lindblad også til hverdag i den almene boligsektor.

Derfor er hun heller ikke bange for at sige, at de nye seniorboliger i Vallensbæk er en del af en større trend indenfor almene boliger:

– Denne form for boliger pibler frem mange steder. Jeg tænker, der kunne være behov for endnu et seniorfællesskab i Vallensbæk. Men nu begynder vi med dette fællesskab.

Og her er den erfaring, Katja Adelhøj Lindblad og de øvrige aktører har gjort i forbindelse med projektet, god at tage ved lære af:

– Det skabte masser af engagement at involvere beboerne fra begyndelsen, men har også givet nogle udfordringer. Men man skal naturligvis huske på, at det er beboerne, der skal leve her bagefter. Det har været en unik mulighed at kunne inddrage dem og give dem indflydelse på deres nye rammer. Mange andre steder bygger man bare, og når det så er færdigt, giver man folk muligheden for at flytte ind. Sådan har det ikke været her. Det har gjort det til et spændende projekt.