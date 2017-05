Sjællandsmestre i old boys håndbold

Ved et finalestævne i forrige weekend blev Brøndby HK’s Old Boys Danmarksmestre.

– Det har været en rigtig god sæson for old boys holdet i Brøndby Håndboldklub, fortæller holdets coach Jonas Axel.

– Vi har vundet vores puljer både i 1. og 2. halvdel af sæsonen ganske overbevisende.

Holdet har vundet 18 kampe i løbet af de to halvsæsoner og kun tabt to, begge med et enkelt mål.

Søndag gjaldt det så finalen om Sjællandsmesterskabet. Første modstander var Hillerød, der på intet tidspunkt var i stand til at true BHK, og sejren i semifinalen blev på 14-7.

Finalen mod Tårnby blev lidt mere spændende, BHK kom hurtigt bagud 0-2, men derefter begyndte spillet at flyde og forsvaret at fungere, så finalesejren blev på 13-9. Herefter kunne holdet modtage endnu en pokal som Sjællandsmestre, denne gang i række A2.

– Vi kæmpede flot, især i forsvaret. Der er helt sikkert mange gode år i holdet endnu, fortæller Jonas Axel.

Holdet består dels af erfarne spillere, der har mange år som old boys i klubben, dels af nytilkomne spillere, der har tilført holdet ny energi. Hvis man kan tale om, at der er god fremtid i et old boys hold, så er det absolut det hold, der denne gang blev Sjællandsmestre.

Det er 5. gang på seks år, at Brøndby HK’s Old Boys bliver Sjællandsmestre.