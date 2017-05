Skandaløs boligspekulation ved nye seniorboliger

Af

Gyda Kongsted

Indtil 30.4.2017:

Hyrdeengen 207

2625 Vallensbæk

Det skulle være så godt, hedder det i en revytekst, men så blev det bare så skidt.

Huslejen er dyr. Omkring kr. 10.000 pr. måned uden hårde hvidevarer og bare vægge med el-kontakter tilfældigt opsat i øjenhøjde, få køkkenelementer og et badeværelse med et enkelt lysspot i loftet, samt et toilet placeret således, at et helt hjørne ikke kan udnyttes. Lejeren mangler flugtvej i tilfælde af brand, såfremt lejeren opholder sig i soveværelset, hvor ingen kan komme ud af et vindue i tilfælde af brand. Store altanudhæng er uden høj afskærmning i begge sider, hvilket lejeren kan købe for kr. 50.000. Det er kun udlejers dyre model, der kan godkendes.

Håndværkerne har i hele perioden arbejdet efter forældede tegninger, til trods for vedtagne ændringer i installationer, køkkenelementer m.v. Det har givet problemer i forbindelse med opsætning af klædeskab, idet væggen allerede har et forvildet elstik. Men et hul i skabets bagvæg, og Wupti, der er nu adgang til elektricitet. Forældede tegninger har forvirret håndværkerne i forbindelse med placering af køkkenelementer. Emhætten er placeret over samlingen af to underskabe, hvilket umuliggør korrekt placering af en underliggende kogeplade. Emhættens luftudtag er følgende søgt forlænget, et 60 cm overskab ændret til to smallere overskabe, hvilket har skabt hul i rækken af overskabe. Og ingen synes at tage ansvar. Facaden er pæn, men hvordan med lejerens tilbudte faciliteter Anno 2017? De er desværre Anno 1975. Skuffeelementer og indbygget ovn er i dag standard, hvilket også tilgodeser behovet hos en aldrende befolkning.

Alt er ekstremt bureaukratisk og enhver detalje, for eksempel installation af hårde hvidevarer, som lejer selv køber, samt andre nødvendige faciliteter, skal på forhånd godkendes af KAB.

Her kort inden overtagelsen af lejemålet mangler KABs godkendelser og køkkenet bliver en overraskelse for mit vedkommende.