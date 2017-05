Socialdemokratiet klar til kommunalvalg

Socialdemokratiet i Brøndby har netop offentliggjort resultatet af afstemningen om, hvem der skal stå hvor på listen, når der til efteråret er valg til kommunalbestyrelsen.

På forhånd var nuværende borgmester Kent Max Magelund sikret pladsen som nummer et, men efter afstemningen står det klart, at det er kendte ansigter, der følger på pladserne lige efter, og at listen ellers er sammensat af nye og erfarne kræfter.

Om kandidaterne siger Kent Max Magelund:

– Det er uhyre glædeligt at så mange kandidater har meldt sig, og det er en blanding af dygtige folk, som dækker både begge køn, nybegyndere, unge, erfarne og etnicitet.

Program for alle

Samtidig med offentliggørelsen af kandidatlisten har partiet præsenteret sit valgprogram. Et 21 sider langt dokument, hvor man blandt andet kan læse, at der ifølge partiet:

”I den kommende valgperiode er der sat rigtig mange midler af til både renovering af bygninger og lokaler i samtlige institutioner. Vi skal sikre, at udviklingen af nye boligområder følges op af ny- eller tilbygninger til de eksisterende skoler, så der er bygningsmasse nok til det øgede elevtal. Renoveringer vil fortsat være et højt prioriteret område.”

Desuden vil partiet have fokus på Brøndby Strand Centrum:

”Brøndby Strand Centrum trænger til en ordentlig renovering – eller snarere et helt nyt center. I forbindelse med de nye planstrategiplaner for hele Brøndby Strand området ønsker vi en eventuel udvidelse/opførelse af et nyt center, som skal tænkes sammen med stationen, så hele området bliver mere trygt for befolkningen.”

Og partiprogrammet siger Kent Max Magelund:

– Vi har for nylig færdiggjort vores politiske valgprogram – Sammen om Brøndby – som har rigtig mange gode visioner og tanker om, hvor vi gerne vil hen de næste fire år. Til stor gavn for alle vores borgere i vores dejlige Brøndby Kommune.

Socialdemokratiets kandidater:

01 Kent Magelund

02 Arno H. Christiansen

03 Franz Hansen

04 Per Jensen

05 Hajg Zanazanian

06 Mette Aabrink

07 Bente Lund Hansen

08 Pia K. Kofoed

09 Finn Andersen

10 Per Arge

11 Beate Andreassen

12 Henning Elmelund

13 Harun Muharemovic

14 Michael Buch Barnes

15 Jesper A. Stegler

16 Henrik Hollender

17 Youssef K. Idiab

18 Kristian F. Berner

19 Jan-Ole Johannessen

20 Syed Bukhari

21 Anne Hartvig

22 Lars Lærke. Olsen

23 Mahmut Erden