Sølv og bronze til bowlere

Den sidste kamp i Den Frie Bowling Union (DFBU) i 1. division er spillet mellem Trekroner på hjemmebane i Glostrup mod ABK fra Amager.

Trekroners fire spillere havde på intet tidspunkt problemer med at vinde kampen endog særdeles komfortabelt. Faktisk væltede Trekroner så mange kegler, at klubben endnu en gang satte klubrekord – den 3. i denne sæson – ved at vælte 4.780 kegler.

Kampen gav Trekroner 14 point og det giver totalt 90 point og en sikker placering som nummer 3 i 1. division. Nummer et blev Team BBS med 102 point skarpt forfulgt af SAS med 100 point.

Sølv og bronze

I denne weekend har Trekroner i 3. division Øst spillet sidste kamp i turneringen. Det var mod Isefjord BC på deres hjemmebane i Holbæk.

Med de 20 vundne point slutter Trekroners hold i 3. division på en urørlig 2. plads og sølvmedaljerne er hermed hjemme. Trekroners hold i 4. division Øst måtte på grund af et sent afbud møde med fem mand i kampen mod HBK i Glostrup Bowling Center.

Dette var dog ikke noget problem for holdet, der formåede at vinde kampen med pointcifrene 14-10 og keglefaldet 3.317 mod 3.003. Dette resultat rakte også til en bronzemedalje. Bedste Trekroner-spiller blev Dennis Hørbye med 819 kegler over 4 serier.

Trekroner hold i 3. division i Den Frie Bowling Union måtte tage til takke med sidstepladsen efter en del kampe, der har været præget af sene afbud og mangel på spillere.