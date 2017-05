Sommerferien fører til spørgsmål om kontanthjælp

Når det bliver sommer, henvender mange studerende sig til Brøndby Kommune for at få økonomisk hjælp.

Sagen er bare den, at man ikke kan få hverken kontanthjælp eller uddannelseshjælp, hvis man er midt i et uddannelsesforløb og har sommerferie eller har afsluttet en ungdomsuddannelse og søgt optagelse på en videregående uddannelse. Også selvom man stadigvæk afventer svar.

– Vi får typisk mange henvendelser fra unge mennesker, der ønsker at søge økonomisk hjælp i form af for eksempel kontanthjælp i juli og august måned, hvor de jo ikke er i gang med deres uddannelse endnu. Og det er ærgerligt, at vi skal skuffe dem, fordi de er blevet fejlinformerede om deres muligheder, siger Anette Schandorph, afdelingsleder i Brøndby Kommunes Borgerservice.

Problemet opstår mange gange, fordi der er forvirring omkring, hvornår man er studerende og hvornår man ikke er det.

Man er studerende eller uddannelsessøgende, når man:

• Har afsluttet en gymnasial- eller en grunduddannelse og forventer at fortsætte uddannelsen i form af elev-, lære- eller praktikplads

• Var studerende før sommerferien og fortsætter sit studie efter sommerferien.

• Har orlov fra sin uddannelse

• Endnu ikke har fået en forhåndsgodkendelse af specialet

• Følger sit studie selv om man ikke har flere SU-klip Man er ikke studerende, når man:

• Læser et enkelt Hf-fag om aftenen

• Tager et kursus via AOF eller anden aftenskoleundervisning

• Har orlov fra sit studie og alle ens SU-klip er opbrugt, uden mulighed for at tage SU-slutlån eller uden flere SU-klip på grund af barsel eller adoption