Specialklasser mødtes til fodboldstævne

I samarbejde med Parasport Danmark står Janus Raun og Søren Clausen, der er lærere i specialklasser på Brøndbyvester Skole, bag en fodboldturnering for elever i sjællandske specialklasser.

Turneringen blev søsat sidste år, da de to lærere synes, der manglede en mulighed som denne for specialklasseelever under 14 år.

– Mange specialklasser hører i dag til på almene skoler. Til en turnering som denne kan de slappe helt af, her er de udelukkende omgivet af ligeværdige, der alle er samme sted som dem selv, fortæller Søren Clausen.

Er blevet større

I år var endnu flere klasser tilmeldt end sidste år og turneringen har fået vokseværk fra en til to dage. Den første dag var det elever med generelle indlæringsvanskeligheder, der var på banen, dag to var for elever inden for autismespektret.

De to specialklasselærere har lagt sig i selen for, at fodboldturneringen blev en god oplevelse for alle, og dagen skulle være en succesoplevelse, uanset om man vandt eller tabte.

– Vi gør alt, hvad vi kan for, at børnene spiller så jævnbyrdige kampe som muligt, og ingen af holdene lider store nederlag. Vi spiller for at have det sjovt. Derfor må man for eksempel få en ekstra spiller ind, hvis man er bagud med tre mål, og vi forsøger dommermæssigt at hjælpe lidt til undervejs, hvis det sikrer alle en god oplevelse. Det er børn, der ofte har en række idrætsmæssige nederlag med i bagagen, derfor er det afgørende, at de kommer herfra og har haft en god dag, forklarer Janus Raun.

Alle elever sluttede derfor også turneringen af med at få en medalje overrakt under klapsalver af en repræsentant fra Parasport Danmark.

Desuden er der bevidst ikke knock-out-kampe og finale, turneringen spilles derimod som en liga, så alle hold er sikret lige mange kampe.

Glade fodboldspillere

At dømme efter Asbjørns, Bastians og Benjamins røde kinder og smil var dagen med fodbold lige noget, de kunne bruge.

– Jeg har glædet mig så meget til i dag. Jeg kan rigtig godt lide at spille fodbold og det er sjovt at komme ud og spille med andre. Og så er det bare dejligt at hygge sig og opleve noget nyt, siger Asbjørn på 11 år.

Brøndby-aftryk

Selvom turneringen er åben for alle specialskoler på Sjælland, er der et tydeligt lokalt Brøndby-aftryk på dagen.

Det var således elever fra skolens idrætslinje og fra Brøndbys Idrætsefterskole, der som dommere og hjælpere, fik dagene til at glide godt. Et lokalt supermarked sørgede for frugt og vand til alle deltagere og Brøndby-maskotten Nanok kiggede også forbi. Mål og bander var udlånt af Idrættens Hus.

– Det er glædeligt at mærke den store opbakning til projektet fra så mange kanter. Både fra lokale organisationer, virksomheder og kommunen. Det ansporer os til at blive ved, så vi forhåbentligt igen næste år kan give specialklassebørnene en god oplevelse med sport og fællesskab, siger Janus Raun.