Spiste sammen i Vallensbæk

Danmark spiser sammen blev også i år markeret af Ældre Sagen Vallensbæk. I år blev arrangementet afholdt på Pilehavehus.

Ældre Sagen havde også inviteret gæster fra Dansk Røde Kors, og i alt 75 havde tilmeldt sig.

Marie & Daddy spillede og sang under hele arrangementet, og alle fik uddelt hæfter, så man kunne synge med. Til stor glæde for alle. Arrangørerne håber arrangementet kan være med til at skabe nye relationer mellem mennesker, der ikke kender hinanden i forvejen.