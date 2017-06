Svanholm spillede jubilæumskamp

Da Svanholm Cricketclub for 60 år siden spillede sin første kamp i Brøndby, var Finn Nistrup og Jørgen Jønsson med på holdet.

Kampen var en mellemrækkekamp og blev spillet den 27. maj 1957 mod Sorø og Svanholm tabte stort.

– Vi spillede begge på førsteholdet i henholdsvis 25 og 26 sæsoner og vandt til sammen ti danske mesterskaber. Begge har vi, sammen med den mangeårige formand Søren Nissen stadigvæk stor tilknytning til klubben, fortæller Jørgen Jønsson, mens han sidder på en bæk på Svanholm og kigger på et hold unge spillere, der træner.

– Jeg følger, trods mine 77 år, stadigvæk alle Svanholms hold og er stadig specialtræner for mange af de unge talenter klubben har i dag.

Gæster kigger med

De 60 år, der er gået siden Svanholm spillede sin første kamp, blev fejret lørdag, hvor tidligere spillere var inviteret:

– Lørdag spiller klubben ligakamp mod Nørrebro og i den forbindelse har vi inviteret nogle gæster. Blandt andet kommer Kjeld Rasmussen, som igennem mange år har hjulpet klubben, og det var også ham, der sørgede for, at vi fik dette fine anlæg.

Voksede sig stor

I de 60 år, hvor klubben har eksisteret, er det blevet til et utal af mesterskaber. Så mange, at det ifølge Jørgen Jønsson gør klubben til den mest vindende på tværs af alle sportsgrene:

– Igennem 60 år har Svanholm erobret 72 danske mesterskaber, herunder 26 seniortitler og 46 ungdomsmesterskaber, hvilket nok er det historisk højeste antal DM-medaljer i dansk idræt gennem tiderne.

Dermed er historien om den lille klub, der startede inde i København, men kom til Brøndby, historien om en klub, der voksede sig stærkere og stærkere, siger Jørgen Jønsson:

– Vi startede som Den Grimme Ælling, som vores årsbog stadigvæk hedder, inde i det barske sydvestkvarter, og via den lille bane på Brøndbyøster Skole, hvor klubhuset var en skurvogn i starten, kom vi til Brøndby Stadion. I 2002 fik vi så Svanholm Park, Nordens største og bedste cricketstadion. På Svanholms vegne er jeg stolt af at have været en del af et stykke større udviklingsarbejde inden for cricketsporten i almindelighed og for Svanholm i særdeleshed. Og i år blev vi så hyldet af Brøndby Kommune som Årets initiativ for vores skoleprojekt med Brøndbyvester Skole. Det var bare toppen af kransekagen.