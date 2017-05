Tak for godt arrangement

Af

I Brøndby er der i alt ca. 400 borgere der har meldt sig til dette arrangement, som foregår over nogle dage, blandt andet på vores væresteder.

Tirsdag den 25. april var det i Møllehuset Brøndbyvester, hvor ca. 40 pensionister deltog.

Vi fik wienerschnitzel, med alt hvad det der hører til, og man kunne vælge mellem øl, vin og sodavand. Bagefter var der kaffe og kage.

Min tak skal gå til Folkebevægelsen mod ensomhed, Ældresagen og Brøndby Kommune, der har gjort det muligt, at disse spisedage har kunnet lade sig gøre.

Også en stor tak til alt det personale, der sørgede for, vi fik en dejlig dag.

Glæder mig til næste år, hvor endnu flere borgere måske vil deltage, og derfor vil få mulighed for at tale med andre, og danne sig et netværk.