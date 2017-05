Tennisflaget hejst

Da Glostrup Tennisklub holdt standerhejsning den sidste weekend i april, regnede det så meget, at det ikke var muligt at spille på banerne.

Alligevel mødte 40 medlemmer op, så vi fik hilst på hinanden og lavet aftaler for den kommende sæson.

Formanden holdt åbningstalen og kom blandt andet ind på begynder- og motionisttræning, divisionsturnering og klubmesterskaber.