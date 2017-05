Tolkning koster Brøndby Kommune 600.000 kr.

575.723 kr. i 2013. 631.486. kr. i 2014. 640.607 kr. i 2015 og 621.047 kr. i 2016.

Så mange penge bruger Brøndby Kommune på tolkebistand. Det viser en aktindsigt i kommunens udgifter på området, som Folkebladet har fået.

At Brøndby Kommune bruger så mange penge på at hjælpe nogle borgere til at begå sig på dansk, undrer Allan Runager, medlem af kommunalbestyrelsen for Dansk Folkeparti.

– Jeg synes, det er et stort beløb, når man tager i betragtning, at Brøndby ingen flygtninge får. Når man lige kommer til landet som flygtning, så er det naturligvis helt fair, at man får hjælp til tolkningen. Men da Brøndby ikke modtager flygtninge, så må tallet jo hidrøre fra de familiesammenføringer, der finder sted i kommunen, og i det lys, er det et stort beløb.

Dermed er tallene, mener Allan Runager, udtryk for en uhensigtsmæssig prioritering:

– Der burde ikke være brug for det, eller i hvert fald i langt mindre grad. Man skulle i stedet, stille nogle krav, så folk blev bedre til dansk.

Ved således at bruge penge på tolkebistand, symptombehandler man bare.

Skab lysten

Allan Runager mener, at så længe der er mulighed for at få tolkebistand, så kan der være borgere, der ikke har den rette motivation for at lære det danske sprog ordentligt:

– Når der ikke er et tydeligt incitament, er der nogle, der ikke lærer sproget godt nok. Desuden kunne man overveje en anden form for motivation, siger Allan Runager:

– Det kunne også være, man i større grad selv skulle betale.

Gerne flere år

De tal, Folkebladet har fået, og de tal Allan Runager har set i forbindelse med, at han undrede sig over, at Københavns Kommune bruger 16 mio. kr. om året på området, går tilbage til 2013. Men faktisk ville Allan Runager gerne se endnu ældre tal:

– Jeg synes, det kunne være interessant at se tallene i et større perspektiv, så man kunne undersøge, hvordan udviklingen har været i en længere periode. Men jeg har fået at vide, at det ikke kan lade sig gøre.

Allan Runager er medlem af et parti, der af andre bliver beskyldt for at føre en fremmedfjendsk politik. Men det er ikke tilfældet, understreger han:

– Årsagen til, det er vigtigt at have fokus på for eksempel udgifterne til tolkning, har ikke noget med at gøre, at vi ikke kan lide en bestemt gruppe mennesker. Det, der er vigtigt for os, er, at pege på, den uheldige tendens, der ligger bag dette. For det er altså en uheldig tendens, hvis man ikke lærer dansk godt nok og har brug tolkebistand.