Træningen er sjov og giver sved på panden

Brøndby Strand Gymnastikforening har fra marts, med støtte fra Brøndby Kommune, DGI, Sundhedsplejen, hospitaler på Sjælland og Julemærkefonden haft Jump4fun-hold to gange om ugen.

I øjeblikket deltager cirka 16 børn fordelt på de to hold, men der er plads til flere.

På et Jump4fun-hold handler det grundlæggende om at have det sjovt med andre børn og mærke glæden ved at bruge kroppen. Målet er, at fysisk aktivitet og idræt skal blive en sund og sjov del af børnenes hverdag.

Et af de børn, der har haft glæde af Jump4fun, er Esther

– Det er smadder sjovt og man får sved på panden.

Fælles og individuel

Børnene træner 1-2 gange om ugen på et Jump4fun-hold. En dag foregår det i gymnastiksalen og en dag i svømmehallen.

– Fælles for de to Jump4fun-hold er, at det er sjov og anderledes motion, hvor lysten og glæden ved at bevæge sig kommer gennem leg, forskellige aktiviteter og individuelle udfordringer. Men det er sammenhold og opbakning der er kodeordene, siger Instruktør Julie Kvetny Jakobsen.

Gymnastikforeningen og Jump4fun inddrager også forældrene, når de kan, og der er for eksempel mulighed for at få hjemmebesøg med fokus på sunde madvaner men også større fælles samlinger, hvor både børn og voksne mødes og hygger sig.

Der er mulighed for at møde op til en prøvetræning i Brøndby Strands Gymnastikforening. Der er træning hver mandag kl. 18-19 i sal 2 og onsdag kl. 17-18 i svømmehallen. Træningen foregår på Brøndby Strand Skole, Strandskolevej 300.