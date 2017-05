Uafgjort topkamp

Der skete inden forskydningen i 3F Ligaen efter weekendens topkamp mellem Brøndby IF og Fortuna Hjørring.

På udebane sikrede Brøndby IF sig nemlig det ene point efter at have spillet 1-1 mod Fortuna.

Fortuna kom foran 1-0 efter 11 minutter, men efter en times spil sørgede Brøndbys Nanna Christiansen for balance i regnskabet.

Brøndby ligger stadig nummer et foran Fortuna.