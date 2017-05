Ugler flytter ind i nye boliger

Brøndbyskoven har gennem tiderne huset mange forskellige dyr. Ikke mindst mange fuglearter har taget området i besiddelse, og nogle af pionererne, uglerne, er nu vendt tilbage. Men uglerne mangler egnede boliger.

Derfor har Brøndby Naturskole i samarbejde med kommunalbestyrelsesmedlem Steen Andersen (Enhedl.)og Vejpladsen indgået et samarbejde om at skaffe boliger til natuglen og skovhornugle.

Der er således blevet lavet en række uglekasser til ophængning i Brøndbyskoven.

Folkene fra Vejpladsen har ved hjælp af en lift gjort det muligt at komme de 10-12 meter op i nogle af skovens ældre træer for at placere kasserne bedst muligt.

Det forventes dog at de nye boliger først tages i brug af uglefamilierne næste sæson, da de skal hænge en rum tid og tage duft af omgivelserne.