Ulvene jager videre

Wolfpack tog imod denne sæsons nummer tre i grundspillet. Århusianske EBAA, er udviklingshold for Bakken Bears, der er en af de bedste danske klubber nogensinde.

Wolfpack kom rigtig flot fra start og dominerer 1. periodes første 5 minutter, men EBAA’s Kristoffer Løvenstein er flot skydende og lukker hullet til en periodeføring til Wolfpack på 11-9.

I 2. periode fortsætter Wolfpack lidt upræcise omgang med bolden og det giver desværre momentum til de unge drenge fra Århus. Men efter en timeout til Wolfpack vender spillet og specielt Adrian Moss tager over i begge ender af gulvet og Wolfpack får reddet stormen af til en halvlegstilling på 32-34.

Som set så mange gange før i denne sæson, så er det et Wolfpack hold der kommer skudt ud af hullerne og sidder på alt spil efter de første 5 minutter af 2. halvleg. Damian Ocana, Andreas Høier og Casper Ishøi gør det onde ved EBAA og der slås et hul på 10 point. Føringen holder perioden og sluttes af med et dunk af Adrian Moss til 58-48!

Sidste periode fortsætter med Wolfpack i taktstokken. Sejren kommer i hus og Wolfpack vinder kampen 74-62

Topscorer Wolfpack er Adrian Moss 24, Damian Ocana 16, Casper Ishøi 11, Anders Skou Hansen 10, Andreas Høier 6

Kamp 2 i semifinaleserien er søndag 14. maj i Vejlby Risskov Centeret 13:15 – Vindes den går Wolfpack i Finalen.