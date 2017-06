Valgkampen er i gang

Af

Rosa Oschlak

Gl. Køge Landevej 640 B

Brøndby Strand

Man kan nu livestreame kommunalbestyrelsesmøderne her i Brøndby Kommune, og sammenlagt med det kommende kommunalvalg i november, er det blevet en del mere underholdende at observere kommunalbestyrelsesmøderne.

Kommununalbestyrelsesmødet den 17. maj viste en klar tendens; valgkampen er igang.

Mette Engelbrecht (V) påkaldte sig megen opmærksomhed og greb enhver chance for at nævne sit partis navn og referere til sine mærkesager.

Det var ikke få gange, hun fik nævnt kernevelfærd og den nære velfærd, men det stod i skarp kontrast til hendes argumenter for udlicitering af rengøringen på de lokale skoler.

Det er et projekt, der har haft katastrofale resultater, som Enhedslistens Steen Andersen flere gange påpegede. Det blev besluttet at føre den meget omtalte rengøring tilbage i kommunalt regi, og det er en positiv beslutning.

Det klæder virkelig ikke Venstre at insistere på en udliciteret ordning, der kun har været en dårlig løsning, og nærmest nægte at indse at denne deres elskede forretningsmodel ikke var en succes.

Kommunale jobs skal man ikke kimse af og nær velfærd rimer ikke på møgbeskidte skoler, og underbetalt arbejdskraft.

Alt i alt var det en fornøjelig affære at observere demokratiets gang; vi har nogle engagerede bestyrelsesmedlemmer og det bliver spændende, hvad det kommende kommunalvalg vil tilføre af friske ideer og nye ansigter.