Vidner efterlyses

Københavns Vestegns Politi søger vidner til et groft røveri torsdag den 4. maj kl. ca. 14.20, hvor en udenlandsk mand under trussel med en pistol blev frarøvet et stort kontant pengebeløb.

Manden var passager i en hvid Nissan Qashqai og da køretøjet holdt stille i krydset Mosebjergvej/Venusstien i Brøndbyernes Haveby, afdeling 4, blev forurettede overfaldet af to mænd, som truede ham med en pistol og et slagvåben til at udlevere pengene.

Forurettede satte sig voldsomt til modværge, hvilket resulterede i, at han mistede det yderste led af venstre ringfinger og blev kørt over af bilen. Efter røveriet forsvandt føreren af den hvide Nissan Qashqai og de to gerningsmænd fra stedet.

Muligt vidne

– Der er tale om et særdeles groft røveri, og vi håber at vidner til episoden kan hjælpe efterforskningen videre, siger politikommissær Ole Nielsen.

Politiet er især interesseret i at tale med føreren af en mindre hvid varevogn, som ifølge forurettede kan have set noget, idet den ene af gerningsmændene angiveligt truede dette vidne til at køre videre.

Har man informationer i sagen, kan Københavns Vestegns Politi kontaktes på 43861448.