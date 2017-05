Vigtigt med konkret visitation

Af

Lars Høimark, Gitte Wallin Limkilde og Søren Enemark

Kandidater på liste for A, Glostrup

De fremtidige midlertidige pladser i Glostrup, som etableres i 2017 og 2018 skal ikke kun være et dårligt normeret standardiseret tilbud i kommunen.

Efter mange års erfaringer indenfor ældreområdet konstaterer vi, at kært barn har mange navne: midlertidige pladser, aflastningspladser, rehabiliteringspladser, palliative pladser. Ja der er mange andre. De nye midlertidige pladser er kun en betegnelse for noget, der er midlertidigt. For os er det vigtigste, at der i fremtiden visiteres helt konkret og til individuelle tilbud, tilpasset den enkelte borger og indenfor lovgivningens rammer.

Der er mange eksempler fra hele landet på, at der visiteres til en plads, hvor der ikke er nok hjælp og støtte.

Der er behov for rehabiliteringspladser, hvor borgere efter tab af funktioner tilbydes et ophold, hvor man med en rehabiliteringsplan med lægelige mål støtter borgeren i en proces, således at de opnår målet og derved en bedre livskvalitet.

Vi ønsker et mindre hospice eller et antal palliative pladser, hvor den livstruede syge med personale, som har de rigtige kompetencer, kan støtte op omkring den døende og familien. Tilbuddet kunne eventuelt indrettes i det tidligere ungdomscenter med udsigt ud over Rådhusparken. Så flytter vi ikke borgeren til et fjernt sted med udsigt til vand eller skov, men lader borgerne blive i det miljø, som de er vant til.

Et andet vigtigt tiltag er aflastningsophold i egnede omgivelser til borgere med eksempelvis demens, således at de pårørende kan få et pusterum, og de fagprofessionelle kan støtte borgeren under aflastningen.

Alle borgere skal have en rehabiliteringsplan, og der skal arbejdes med, at de bliver så selvhjulpne som muligt. At være selvhjulpen giver livet en ekstra værdi.