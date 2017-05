Villads var bedst i grøn viden

Man skulle godt rundt i krogene på genbrugsstationen i Brøndby for at kunne svare rigtig på spørgsmålene i konkurrencen til Grøn Dag den 6. maj.

Men det var der mange, der havde været, da der var biografbilletter, popcorn og sodavand på højkant.

Det blev Villads Krarup de Mederios, der løb af med præmien i børnekonkurrencen og som derfor kunne invitere en ven med i biografen og byde på popcorn og sodavand.

Voksenkonkurrencen blev vundet af Lisbet Christensen.

Årets Grøn Dag på Brøndby Genbrugsstation blev besøgt af mange borgere, der blandt andet byttede gamle sager til nyt på byttemarkedet, fik planter i bytte for malingrester eller var kreative i børneafdelingen med at lave ting ud af genbrugsmaterialer.