Wolfpack i finale om oprykning

Århus drengene kom bedst fra start i kampen om en plads i finalen, deres små spillere var skarpe udefra og ramte godt fra distancen. Efter første periode er Wolfpack således bagud 19-13.

I anden periode havde Wolfpack dog mere fat, med hårdt forsvar og reboundspil i topklasse af specielt Andreas Høier og stort hustle spil af Adrian Moss kæmper ulvene sig ind i kampen og går til halvleg 32-31.

Wolfpack´s angrebsspil begynder at svinge, specielt Anders Skou viser gang på gang offensivt stort spil. Men Århus drengene rammer det ene langskud efter det andet. Så til trods for flot spil er scoren lige ind til sidste periode 51-51.

I sidste periode viser ulvene at de er mandfolk og hvorfor de er udfordrene til oprykning til Basketligaen. Reboundspil og stærk eksekvering under kurven gør at at der aldrig bliver spænding i sidste periode der slutter 64-72 og sender Wolfpack i finalen.