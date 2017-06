6b var bedst på cyklen

Borgmesteren holdt tale for børnene, hvor han blandt andet sagde:

– Tillykke med sejren. Jeg er glad for, at I har været med i cyklistprøven, og at I har klaret det så flot. Det er nemlig godt, at I bruger jeres cykler, og det er godt, at I tager trafikken alvorligt. Nu ved I meget mere om, hvad I skal være opmærksomme på i trafikken. For godt nok er Glostrup et dejligt sted at bo og vokse op, men vi må også erkende, at vi har meget trafik – og tæt trafik. Og det kræver en sund respekt for trafikken at kunne bevæge sig sikkert i den.

Politikommissær Erik Radmer Jensen fra Københavns Vestegns Politi holdt også en kort tale for børnene, hvor han understregede, at de store børn er vigtige rollemodeller for de mindre børn i skolen. Og som en overraskelse havde han taget en kollega med, der fortalte om arbejdet som motorcykelbetjent.