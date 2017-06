Ældreministeren spiste med i Æblehaven

Torsdag fik ældreminister Thyra Frank (LA)serveret tre stykker smørrebrød i Ældrecentret Æblehaven. Det var imidlertid ikke helt almindelig smørrebrød, men i stedet den slags, der smelter på tungen.

For Thyra Frank var nemlig kommet på besøg for at smage den gelémad, som ældre, der har problemer med at tygge og synke, bliver tilbudt.

Og maden faldt tydeligvis i ministerens smag:

– Det ser rigtig godt ud, og det smager lækket. Det er ikke så længe siden, jeg smagte noget lignende i Holland, og det var bestemt ikke så velsmagende.

Alle uddannet

Kent Max Magelund (S), borgmester tog imod og bød velkommen.

Han benyttede lejligheden til at understrege, at Brøndby Kommune har fokus på kost, sundhed og ernæring, og at gelémaden er en væsentlig del af dette. Det kan nemlig hjælpe nogle af de borgere, der har problemer med at spise, fordi de ikke kan tygge og synke.

Områdeleder Marianne fortalte om ældrecenterets satsning på området, der har betydet, at alle medarbejderne i Æblehaven har været på kursus i ernæring og spiseproblemer, og til sidst fortalte ernæringsassistent Betina Bøgelund Hansen om, at gelémaden er den del af en større sammenhæng, hvor tilberedning og måltidssituationen er andre vigtige elementer.

Herefter var det tid til at smage på de tre stykker smørrebrød.