Bedste sandskulptur

Temaet var i år fremtidens boliger set i lyset af den globale opvarmning og inspiration fra Arkens udstilling Natur/Retur.

Man måtte have tre rekvisitter med. 5d havde taget en tynd spånplade og to søjler med.

5d havde forberedt sig via brainstorming og var nået frem til, at de ville bygge huse, som var bygget på søjler i vand. Så man kunne tage højde for fremtidige oversvømmelser.

Fra husene kunne man via rebstige komme ned til båden, som var lavet i siv. De havde også bygget en vulkan i udbrud. Og en sø hvor de flotteste fossiler med flettede sivhaler lå i vandkanten inspireret af udstillingen Natur/Retur.

Dommerne lagde vægt på det flotte arbejde, som var udført og det gode samarbejde blandt eleverne.

Der var stor jubel og glæde, da 5d blev kaldt på scenen og vandt en kasse med alt, hvad der hører til en skolehave. Så næste skoleår skal 5d i gang med at lave deres egen skolehave på Nordvangskolen.

Klassens to lærere Nadja Miland og Lisbet Merlung var pavestolte over deres dygtige elever og der blev straks bestilt is til alle elever i iskiosken.