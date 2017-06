Bibliotek strammer op på rengøring

Udover at Brøndbyvester Bibliotek er i fuld sving i den almindelige åbningstid, så er der også besøgende i huset uden for den bemandede åbningstid, da alle over 15 år selv kan lukke sig ind på biblioteket og aflevere og låne materialer.

Muligheden for selvbetjening betød en stigning på 35 procent blandt de besøgende sidste år, og tallet ser ud til fortsat at stige.

Husets brugere benytter naturligt nok skraldespandene og bringer for eksempel sne og salt med sig ind på gulvet i vinterhalvåret, kort sagt så betyder flere brugere også, at stedet bliver mere snavset. Derfor har Brøndby Kommune netop indført lørdagsrengøring på biblioteket, så standarden holdes, også når man aflægger biblioteket et besøg i weekenden.

Der er i forvejen lørdagsrengøring på de to øvrige biblioteker i kommunen.