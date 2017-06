Bo-Vest er flyttet til Glostrup

Torsdag den 15. juni var sidste dag på Malervangen for både Bo-Vest og Antenneforeningen af 1986. Bo-Vest er et administrationsselskab for 10.000 boliger på Vestegnen, og på hovedkontoret er der cirka 60 ansatte.

Efter mere end ti år på denne adresse har Bo-Vest besluttet sig for at finde nye omgivelser, der både er billigere, mere energirigtige og meget mere attraktive end de tidligere lokaler.

Valget faldt tidligere på året på Hartmanns Pakhus, der ligger tæt ved Glostrup Station og har en spændende historie som lager for korn og frø fra de dengang omkringliggende marker, da det blev opført i 1919. Her slog Bo-Vest dørene op for de nye omgivelser mandag den 19. juni.

– Det er et fantastisk sted, der er bedre og meget mere tidssvarende end vores tidligere lokaler, siger Ulrik Brock Hoffmeyer, administrerende direktør i Bo-Vest og fortsætter:

– Både medarbejdere og beboerdemokrater glæder sig til at tage de nye, dejlige lokaler i brug og byde vores beboere i Bo-Vest og kunder i Antenneforeningen af 1986 velkommen og fortsætte med at yde den bedste service.

Hartmanns Pakhus ligger lige ved Glostrup Station og har gode adgangsforhold for gangbesværede. Der er både bus, S-bus og S-tog til Glostrup Station, der ligger blot 700 meter fra Bo-Vests nye omgivelser.

I Hartmanns Pakhus får Bo-Vest desuden nye ’naboer’, i det en håndfuld andre virksomheder også har til huse på adressen.

– Det bliver da også spændende at få et så tæt fysisk forhold til andre. Vi er i det hele taget meget glade for vores nye omgivelser, siger Ulrik Brock Hoffmeyer.

Den nye adresse er Stationsparken 37, 2600 Glostrup.