Børnehavebeslutning udskudt

På kommunalbestyrelsesmødet den 17. maj var der lagt op til, at de lokale politikere skulle vedtage at bevillige fem mio. kr. til at omdanne Børnehaven Vesterled til en integreret institution for 0 til 6-årige børn.

En beslutning, som forældrebestyrelsen allerede har sagt ja til, og som betyder, at institutionen udvides med en tilbygning bestående af en vuggestuegruppe til 13 vuggestuebørn, puslerum, teknikrum og en liggehal til to vuggestuegrupper til 26 børn samt mindre indvendig istandsættelse af eksisterende bygning.

På mødet den 17. maj kunne Kent Max Magelund (S), borgmester dog oplyse om, at projektet ville blive dyrere end de fem mio. kr, der er afsat, og at det derfor udskydes til, at sagen er undersøgt nærmere.