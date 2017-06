Bordtennismedaljer til Brøndby

Ved DM for ungdom blev det til i alt fem medaljer til Brøndby Bordtennis Club.

Brøndby BC fik en danmarksmester i herre U21 double, hvor Christian Brüsch spillede sammen med Oliver Møller Hanse.

Emil Friis-Hansen og Magnus Kaas Thomsen blev nummer to i drengedouble.

Karoline Petersen vandt to bronzemedaljer, en i dame U21 double med Louise Jakobsen og en i U21 mixdouble med Sebastian Borel.