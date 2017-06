Bordtennistræner hædret

Lasse Haahr Petersen, ungdomsleder i Brøndby Bordtennis Club, er blevet hædret af Østdanmarks Bordtennis Unions’ venner for sit store engagement og arbejde med ungdommen i Brøndby Bordtennis Club.

Det skete i weekenden 10.-11. juni under et bordtennisstævne.

Lasse Haahr Petersen er blevet af indstillet af andre ungdomsledere i unionen.