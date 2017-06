Brøndby fejrede mesterskabet

Brøndbys IF’s bedste kvindefodboldhold sikrede sig forrige weekend Danmarksmesterskabet.

Lørdag skulle de så spille sæsonens sidste kamp, en hjemmekamp mod ligaens nummer to, Fortuna Hjørring.

Brøndby havde endnu ikke tabt en kamp i de hjemlige turneringer, så der var stadig en ære at spille for.

Allerede efter tre minutter bragte gæsterne sig foran på et mål af Frederikke Thøgersen. Kort før pausen udlignede Sofie Svava til 1-1 og efter 72 minutter kom Brøndby foran 2-1 på mål af Rikke Sevecke. Efter 79 minutter udlignede gæsternes Sarah Dyrehauge til 2-2, der blev kampens resultat. Dermed endte Brøndby ubesejret.