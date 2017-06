Brøndby har søgt penge til at bekæmpe ekstremisme

I begyndelsen af maj afsatte Styrelsen for international rekruttering og integration under Ministeriet for Flygtninge og Integration en mio. kr, som skal bruges til at forebygge tilstrømning af kriminelle personer til ekstremistiske miljøer.

Pengene kan søges af alle landets kommuner og tilskud gives til initiativer, der særligt fokuserer på personer i randgruppen af bander og kriminelle miljøer.

Denne pulje har Brøndby Kommune søgt en halv mio. kr. fra, og ifølge et oplæg til møde i Børne- og Kulturudvalget skal en eventuel bevilling bruges i Brøndby Strand og have fokus på at udvikle identifikationsværktøjer, samarbejdsmodeller og en helhedsorienteret indsatsmodel.

Det skal blandt andet ske igennem øget samspil mellem kommune og civilsamfund og tættere samarbejde med den boligsociale indsats i Brøndby Strand.