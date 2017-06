Brøndby IF vandt sit 11. mesterskab

I kvindefodbold er der kun to hold, der reelt har en chance for at blive Danmarksmestre, Brøndby IF og Fortuna Hjørring. Og der var egentlig lagt op til det helt store mesterskabsbrag på Brøndby Stadion på søndag, hvor Brøndby tager imod Fortuna Hjørring. Det brag blev aflyst, da Fortuna Hjørring forrige weekend dummede sig på hjemmebane mod Vejle og spillede 1-1. Dermed kunne Brøndby IF i lørdags sikre sig danmarksmesterskabet med en sejr på udebane mod Kolding Q.

Der var aldrig rigtig spænding i kampen. Allerede efter ti minutter gjorde Nicoline Sørensen det til 1-0 til gæsterne. Simone Boye, Katrine Veje, Nanna Christiansen og til allersidst Louise Kristiansen stod for de øvrige mål i kampen, der altså endte 5-0 til Brøndby.

– Vi havde totalt styr på det fra første fløjt. Vi sad på spillet og brugte hinanden godt. Vi var gode til at spille pasninger og blev hurtigt farlige, når vi ramte hinanden, siger Christiansen til bold.dk.

Dermed har Brøndby sikret sig sit 11. mesterskab og the double i denne sæson – i maj vandt de pokalturneringen. Der er dog stadig lidt at kæmpe for på lørdag, når pokalen skal modtages på bane 2. Indtil videre er Brøndby nemlig gået gennem de to nationale turneringer ubesejret. Kun i Champions League blev det til et nedlag til Manchester City.