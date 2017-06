Brøndby Strand Skole sendte elever videre ud i verden

Tirsdag fejrede Brøndby Strand Skole dimission for 103 elever, og det var en begivenhed, der glædede Per S. Trudslev, skoleleder:

– Vi har i år haft et flot resultat, hvor alle vores normalklasse elever naturligvis har deltaget i eksamen. Alle er mødt op til alle prøver, ingen er fritaget og ingen var syge.

Ville udløse belønning

I begyndelsen af juni kunne Folkebladet fortælle, at Brøndby Strand Skole er en af de skoler i socialt udsatte boligområder, der er udset til at deltage i et nyt nationalt projekt, der skal belønne skoler, der løfter elevernes karakterer mærkbart i dansk og matematik.

Projektet er ikke begyndt endnu. Men tirsdagens dimission skaber håb i forhold til projektet, fortæller Per S. Trudslev:

– Alle karakterer er naturligvis også i hus, og på baggrund af den beregningsmodel man næste år vil benytte som grundlag for præmieudbetaling, lander vi i år på 20,6 procent af vores elever, der ikke opnår et gennemsnit på 4 i dansk eller/og matematik. Vores baseline for næste års prøver er 41 procent, og med en forbedring på 5 procentpoint udløses en præmie på 1,5 million i 2018, så vi skal altså ramme 36 procent eller derunder. Havde det været i år havde vi således været 1,5 mio. kr. rigere