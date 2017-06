Brøndbypiger vinder Halör Cup

Kristi Himmelfartsferien bød på Nordens største U10 cup i Höllviken i Sverige. Et stævne hvor 126 drengehold og 18 pigehold mødtes for at spille fodbold.

Brøndbys U10-1 var blandt de 18 pigehold. Til dagligt spiller pigerne i U11 række 2 for at få bedst mulig modstand, så de var spændt på hvad denne tur vil bringe.

Torsdag og fredag skulle pigerne spille fem indledende gruppekampe, og det resulterede i fire sejre og en uafgjort og en målscore på 13-1.

Lørdag skulle der spilles slutspil om 1.-3. pladsen. Brøndby IF startede mod GIF Nike, og kampen blev vundet sikkert 2-0.

GIF Nike tabte deres næste kamp mod Djursholm, så Brøndby IFs kamp mod Djursholm blev derfor til en direkte finale.

I første halvleg kom Brøndby IF foran på et langskud, og da der ikke kom flere scoringer, endte kampen 1-0 til Brøndbys U10 piger.