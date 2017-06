Brøndbys unge sikrede sejr over Glostrup

Søndag var der ægte lokalopgør på Glostrup Stadion. Glostrup FK’s Sjællandsseriehold tog imod Brøndby IF’s Superligahold.

På papiret hold på to meget forskellige niveauer, også selvom Brøndby manglede en del nøglespillere, der har spillet for deres landshold, og derfor har ferie lidt endnu. For eksempel var Teemu Pukki og Kamil Wilczek ikke med for Brøndby, og det var tydeligt, at Brøndbyspillerne Jan Kliment og Gustaf Nilsson havde svært ved at finde hinanden foran mål.

Glostrup startede derimod kampen med et aggressivt pres, og det gav pote allerede efter halvandet minuts spil, hvor en Glostrup­spiller fik en friløber mod mål. Han blev stoppet med ulovlige midler lige på kanten af straffesparksfeltet, hvilket gav et frispark. Frisparket blev dog skudt halvtyndt lige midt i muren.

Efterhånden stillede Glostrupspillerne sig længere tilbage på banen og Brøndby begyndt at kontrollere spillet, og det gav pote efter 23 minutters spil, hvor Rezan Corlu gjorde det til 1-0 til gæsterne. Den føring holdt indtil pausen.

I anden halvleg kom Brøndby frem til lidt flere chancer, men de blev stadig ikke udnyttet. Efter 59 minutters spil fik Glostrup straffespark, og det udnyttede Christian Magnussen til 1-1.

Efter 63 minutter udskiftede Brøndby ti spillere. Ind kom i stedet ti spillere fra Masterclass, med masser af frisk energi. De gik offensivt til Glostrupspillerne og i det 72. og 73. minut gjorde Andreas Bruus det til 2-1 og 3-1 til gæsterne. Til sidst gjorde Ertugrul Teksen det til slutresultatet 4-1 til gæsterne.

Utilfreds træner

For Alexander Zorniger var kampen sæsonens første, efter en kort sommerferie på to en halv uge for spillerne, der mødte ind til første træning i onsdags.

– Vi har haft en hård første uge, de så trætte ud. Jeg var meget tilfreds med den sidste halve time med Masterclass spillerne, sagde han.

Han var altså ikke tilfreds med de 11, han havde valgt at starte med på banen.

– Jeg er ikke tilfreds med de første 60 minutter. Vores startere forventer alle at være blandt de 11 faste spillere på første spilledag, der var ingen på banen i dag, der leverede en fremragende præstation, sagde han.

Han havde ros til spillerne fra Glostrup.

– Glostrup spillede godt, de var aggressive i den første time. De spillede, som de var i stand til at spille. Der var et Superligahold og der var et Sjællandsseriehold. De var meget aggressive og de kæmpede for deres liv, men da vi brugte vores andethold, ændrede kampen sig, der var Glostrup favoritter, og de var ikke i stand til at spille på samme niveau som tidligere, sagde han.

Stor oplevelse

For Glostrup spillerne var det en stor oplevelse at spille mod et Superliga hold.

– Vi spiller ok. Vi får lukket ned for deres spil og står godt defensivt. Den tid jeg var på banen, blev den 1-1, det er jeg fint tilfreds med, sagde Nicholas Løvbom Bech, der er et af de unge talenter på Glostrup-holdet.

For ham var det naturligvis en stor oplevelse at spille mod et Superligahold.

– Det er et helt andet niveau end vi er vant til. Det går meget hurtigere, det er det vildeste jeg har prøvet som fodboldspiller, det er jeg rigtig glad for, jeg fik mulighed for, siger han.

Han kan nu sammen med resten af Glostrupspillerne gå på sommerferie, efter holdet forrige weekend spillede sidste kamp i Sjællandsserien, hvor de lige overlevede. Efter sommerferien skal de i gang med Sjællandsserien igen.

Og den gode kamp mod Brøndby giver forventninger om et bedre resultat i næste sæson.

– Jeg har store forventninger til holdet, jeg håber, vi kommer til at være med i den sjove ende og spille med om oprykning til Danmarksserien, siger Nicholas Løvbom Bech.

Godt besøgt

Omkring 600 tilskuere havde lagt vejen forbi Glostrup Stadion den søndag. De fik mulighed for at komme helt tæt på Brøndbyspillerne, der tog sig god tid til at give autografer og tage billeder med fans efter kampen.

– Det er gået rigtig godt. Det er fedt, at de kommer herud og besøger os som samarbejdsklub, og at vi kan have et samarbejde både på og udenfor banen. det er også fedt, at de stiller i så stærk en opstilling, og at de tager sig tid til de fans, der møder op. Det så også ud som om vores spillere hyggede sig, siger Rasmus Kirkeby, der er kasserer i Glostrup FK.

Ifølge ham har kampen givet et overskud på omkring 50.000 kroner. Af dem går 20 procent til Agger Foun­dation, der hjælper børn på Vestegnen, der ellers ikke har råd til at gå til sport. Resten går til Glostrup FK, der vil bruge pengene på en træningstur for hele klubben.

– Efter vi stoppede samarbejdet med Albertslund, bliver det godt med en fælles tur. Det betyder, at der kan skabes et sammenhold på tværs af hele klubben, siger han.