Bymidte og letbane kræver flere ansatte

Der kommer formentlig til at ske store forandringer i centrum af Glostrup i de kommende år. Først og fremmest er det forventet, at Hovedstadens Letbane bliver endeligt vedtaget inden årets udgang. I den forbindelse skal der laves en masse konkrete planer for, hvordan vejene skal se ud både midlertidigt og permanent. Hovedstadens Letbane vurderer, at den opgave alene vil kræve yderligere to medarbejdere i Center for Miljø og Teknik.

Derudover betyder strategien for bymidten, at der skal udarbejdes lokalplaner og gives byggetilladelser. En del af dette arbejde kan bliver udført af eksterne konsulenter, så her bliver der i første omgang ikke tilføjet yderligere medarbejdere.

De store planer vil også kræve yderligere intern og ekstern koordinering og kommunikation. Derfor vil kommunen have en leder mere til Center for Miljø og Teknik.

Samlet set vil der altså mindst være brug for yderligere to almindelige medarbejdere og en leder. Det vil koste 2,1 millioner kroner om året, som Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet i maj. De godkendte også, at medarbejderne kan starte allerede 1. september i år, hvilket vil koste 615.000 kroner i år.