Cykelløb for alle

Når La Vuelta på Vestegnen i morgen, onsdag, klokken 11 bliver skudt afsted fra Glostrup Hallen, så er det i en helt ny form, hvor det i langt større grad er muligt at tilpasse turen efter dagsformen og humøret. Den tidligere verdensmester Jens Veggerby cykler med igen i år, og ligesom sidste år fortsættes traditionen med også at afvikle La Vuelta på landets lukkede psykiatriske afdelinger samme dag.

Løbet er lagt om i år, så deltagerne kan byde deres cykler op til dans på runder á 10 km rundt på Vestegnen, og kan så indenfor de to timer, som løbet varer, cykle ligeså mange ture som benene tillader.

– Runde-idéen har vist sig meget succesfuld til andre arrangementer på den her størrelse og niveau. Det giver mere fællesskab, når deltagerne møder hinanden flere gange på ruten og skal krydse målstregen flere gange. Vi har også set, at folk presser sig selv til lige at tage en runde mere, og det er jo skønt, siger idrætskonsulent Lisbeth Crafack fra Dansk Arbejder Idrætsforbund.

Psykiske vanskeligheder

Løbet henvender sig til mennesker med psykiske vanskeligheder, men alle er velkomne til at cykle med – også dem, som har diamanter i benene og bare vil hamre derudaf på deres carbon-racer.

Det er DAI, Shared Care på Vestegnen, IF 32 Motion og Trivsel samt Glostrup Idrætsanlæg, som arrangerer årets løb, og ligesom sidste år vil der også bliver kørt på en lang række af landets psykiatriske afdelinger blandt andet i Glostrup, Odense, Aalborg og på Bornholm. Det var en stor succes sidste år at trække begejstringen fra La Vuelta på Vestegnen med ind på afdelingerne.