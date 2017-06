Danmarks største læsekonkurrence for børn

Sommerbogen er folkebibliotekernes landsdækkende læsekonkurrence for 7-14-årige med tusindvis af deltagere hver sommer. Idéen bag Sommerbogen er at fastholde børns læselyst hen over sommerferien, og en konkurrence som Sommerbogen kan netop motivere børnene til at holde læsningen ved lige, selvom de holder ferie fra skolebænken.

Alle børn i alderen 7-14 år kan deltage i Sommerbogens individuelle fritidskonkurrence eller som klasse i Sommerbogens skolekonkurrence for 1.-6. klasser. I fritidskonkurrencen er der iPads på højkant og daglige bogpræmier, mens de bedste klasser kan se frem til forfatterbesøg.

Børnene vælger selv de bøger, de vil læse og anmelde, og anmeldelserne kan laves på skrift eller som video. Det vigtigste er, at børnene begrunder deres mening om bøgerne, og at de har lavet anmeldelserne selv. Sommerbogen foregår på biblo.dk; børnenes digitale bibliotek og mødested, og på landets biblioteker, hvor der foregår masser af læseaktiviteter og lokale Sommerbogen-konkurrencer.

På Glostrup Bibliotek er der også mulighed for at skrive sine anmeldelser på anmeldelsesark, som fås på Børnebiblioteket fra 16. juni.

– Ud over de løbende præmier, som udbydes på biblo.dk, præmierer vi også børnene, der afleverer mindst tre anmeldelser på biblioteket med en gratis gavebog. Gavebøgerne udleveres fra 7. juli og hele perioden til 26. august, siger Birgitte Halmø Kristensen, der er børnebibliotekar på Glostrup Bibliotek.