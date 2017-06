De Konservative klar til kommunalvalget

Da De Konservative i Brøndby forleden afholdt opstillingsmøde valgtes en liste på fire personer, som kandidater til det kommende kommunalvalg i november måned.

Nummer et på listen og spidskandidat blev Tommy Wohlers Sørensen. Han skal være områdeansvarlig for Brøndbyøster og have fokus på skoler, idræt, miljø og økonomi.

Nummer to blev Flemming Eilstrup Jonassen, der bliver områdeansvarlig for Brøndbyvester og får fokus på seniorpolitik og socialpolitik.

Nummer tre er Ole Lønborg, områdeansvarlig for Brøndby Strand. Han vil have fokus på erhvervspolitik, herunder IT og innovation.

Nummer fire er Henrik Jacobsen, områdeansvarlig for Brøndby Nord, og han vil have fokus på kultur og trafik.

Skat og erhvervsliv

Ifølge en pressemeddelelse stiller partiet op med det klare sigte igen at være repræsenteret i Brøndbys kommunalbestyrelse, og det lyder i den forbindelse fra partiet:

– Vi har konstateret, at der i den forløbne periode har manglet et klart konservativt fodaftryk på den førte politik.

Desuden mener De Konservative, at borgere og virksomheder har betalt for meget i skat:

– Kassebeholdningen er steget kraftigt, så man kan konstatere, at der er opkrævet mere i skat end nødvendigt, trods manglende besparelser.

Og så skal der fokus på erhvervslivet:

– Kommunens erhvervspolitik lader rigtig meget tilbage at ønske, en aktiv erhvervspolitik, med et væksthus for startop virksomheder, vil også kunne trække nye arbejdspladser til Brøndby.