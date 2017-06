Digital byplanlægning hædret

I Brøndby Kommunes Tekniske Forvaltning arbejder man med GIS (geografisk informationssystem, red.), hvormed man kan analysere og visualisere geografisk information ved at lave for eksempel digitale bykort og 3D byplanlægning.

Et arbejde afdelingen netop er blevet prisbelønnet for af Glostrup-firmaet Geoinfo, der leverer software til geografisk analyse.

Geoinfos direktør Søren Ellegaard overrakte GISselle-prisen på Brøndby Rådhus til GIS-medarbejderne Niels Drewes og Alex Christiansen.

– GIS-afdelingen i Brøndby Kommune har virkelig imponeret med deres gå-på-mod i forhold til brugen af 3D. På meget kort tid har Niels og Alex taget et enormt spring fra slet ikke at bruge 3D, til at være nogle af dem som er kommet længst indenfor 3D byplanlægning i Danmark. Når man påtænker, hvad afdelingen har af ressourcer at arbejde med, er det et meget flot arbejde, der er opnået. Det har krævet en utrolig viljestyrke og et engagement, der er et særsyn, lød det fra Søren Ellegaard i forbindelse med overrækkelsen.