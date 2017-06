Døgnrapporten

Mand udsat for gaderøveri

GLOSTRUP. Fredag den 26. maj kl. 05.04 blev det anmeldt, at en 37-årig mand havde været udsat for gaderøveri på Byparken i Glostrup, da han blev truet med kniv af to drenge på knallert, som bad ham aflevere sin iPhone.

Gerningsmændene beskrives som:

A: Mand med anden etnisk baggrund end dansk, 15-17 år, 155 cm høj, muskuløs af bygning med sort, helt kort hår. Han var iført en hvid sweatshirt med lynlås, hvorpå der var trykt ’ARMANI’ med sort skrift henover brystet, ligesom han var iført mørke joggingbukser, sorte kondisko og sorte handsker.

B: Mand med anden etnisk baggrund end dansk, ca. 15 år, 155 cm høj, spinkel af bygning med sort, helt kort hår. Han var iført sort joggingtøj og sorte sko, ligesom han bar en sort styrthjelm med visir, hvorpå der var en hvid stribe på hver side.

Københavns Vestegns Politi modtager gerne oplysninger fra vidner eller andre i sagen. Henvendelser på telefon 43 86 14 48.

Villaindbrud

BRØNDBY. Fredag den 26. maj kl. 15.01 blev det anmeldt, at der netop havde været indbrud i en villa på Havremarksvej i Brøndby. Parret, som bor i huset, var i sommerhus, da de fik en melding om, at deres alarm var igangsat. Parret kontaktede deres naboer, som konstaterede, at indbrudstyvene fortsat var i huset. Naboerne råbte indbrudstyvene an, hvorefter de løb ud i en mindre, sort Peugeot og kørte fra stedet. Efterfølgende kunne det konstateres, at gerningsmændene havde opbrudt et vindue for at skaffe sig adgang til huset, hvorefter de bl.a. havde stjålet en reservebilnøgle og et ur.

Gerningsmændene beskrives som:

A: Mand med anden etnisk baggrund end dansk. 25-30 år, 180-185 cm høj, almindelig af bygning med sort hår, som var klippet helt kort i siderne. Han var iført sorte bukser og en sort hættetrøje.

B: Mand med anden etnisk baggrund end dansk, 25-30 år, 170-175 cm høj, kraftig af bygning med brunt, kort hår og sort skæg. Han var iført sort tøj.

Københavns Vestegns Politi modtager gerne oplysninger fra vidner eller andre i sagen. Henvendelser på telefon 72 58 79 66, eller døgnet rundt på telefon 43 86 14 48.

Mand tilbageholdt for butikstyveri

GLOSTRUP. Lørdag den 27. maj kl. 12 blev en 49-årig mand tilbageholdt for butikstyveri på Odinsvej i Glostrup, efter han, i forening med andre, havde stjålet flere læderjakker fra en tøjbutik, ligesom han blev fundet i besiddelse af en ny rygsæk, som han ligeledes havde stjålet fra en af de nærliggende butikker.

Mand kørte bil trods frakendt førerret

BRØNDBY. Lørdag den 27. maj kl. 23.15 blev en 28-årig mand sigtet for kørsel i frakendelsestiden, da han i en personbil blev bragt til rutinemæssig standsning på Ringager i Brøndby.

Soloulykke

GLOSTRUP. Mandag den 29. maj kl. 17.53 skete en soloulykke i krydset mellem Sportsvej og Roskildevej i Glostrup, da en 80-årig mandlig bilist af ukendte årsager mistede herredømmet over sin bil, hvormed han påkørte et træ der stod i midterrabatten.

Brand i postkasse

BRØNDBY. Mandag den 29. maj kl. 20.05 blev det anmeldt, at der tidligere på dagen var blevet sat ild til en postkasse i en opgang på Fuglemosen i Brøndby. Ingen personer kom til skade ved branden.