Døgnrapporten

Mindre harmonikasammenstød

GLOSTRUP. Onsdag den 31. maj kl. 13.59 skete et mindre harmonikasammenstød på Hovedvejen i Glostrup, da føreren af en personbil angiveligt ikke holdt nok afstand til den forankørende bil, som pludseligt foretog en opbremsning. Den 26-årige mandlige fører kunne ikke nå at bremse, hvorfor han påkørte bilen, som dermed blev skubbet frem i en anden bil. I alt var tre parter impliceret, men ingen personer kom til skade.

Forsøg på villaindbrud

GLOSTRUP. Onsdag den 31. maj kl. 14.11 anmeldte en borger, at en eller flere ukendte gerningsmænd angiveligt havde forsøgt at bryde ind i hans hus på Østervej i Glostrup. Manden vågnede om natten på grund af flere usædvanlige lyde, men bemærkede først senere, at nogen havde forsøgt at afliste et af husets vinduer.

Villaindbrud

GLOSTRUP. Mandag den 5. juni kl. 10.30 blev det anmeldt, at en eller flere ukendte gerningsmænd var brudt ind i en villa på Nørre Allé i Glostrup. Gerningsmændene havde skaffet sig adgang ved at afliste et af husets vinduer og havde herefter gennemrodet store dele af huset. Hvad der er stjålet er endnu uvist.

Harmonikasammenstød på motorvej

GLOSTRUP. Tirsdag den 6. juni kl. 09.05 blev det anmeldt, at der var sket et harmonikasammenstød på Frederikssundmotorvejen nær Glostrup, hvor i alt fem parter var impliceret. Sammenstødet skete, da en 39-årig lastbilchauffør angiveligt ikke var opmærksom på, at der opstod kø foran ham. Lastbilen påkørte en personbil, som blev skubbet frem i den forankørende bil, der herefter blev skubbet frem i yderligere en bil. Ud over flere materielle skader kom én kvinde alvorligt til skade. Kvinden fik førstehjælp på stedet og blev efterfølgende bragt til Rigshospitalet for behandling. Kvinden er uden for livsfare, men har pådraget sig store skader.

Mand tilbageholdt for butikstyveri

GLOSTRUP. Tirsdag den 6. juni kl. 13.17 blev en 22-årig mand sigtet for butikstyveri, da han i Glostrup Shopping Center forsøgte at forlade en forlade en butik med et sæt høretelefoner, som han ikke havde betalt for.

Soloulykke

GLOSTRUP. Onsdag den 7. juni kl. 09.39 skete en soloulykke, da en 56-årig kvinde af ukendte årsager mistede herredømmet over sin bil, da hun fra Frederikssundsmotorvejen skulle tilkøre Motorring 4 nær Glostrup. Kvinden påkørte et autoværn og pådrog sig flere skader, hvorfor hun i ambulance blev bragt til Herlev Hospital for behandling.

Indbrud i IT-virksomhed

BRØNDBY. Mellem onsdag den 7. juni kl. 19.15 og torsdag den 8. juni kl. 08.00 brød ukendt gerningsmand ind i en IT-virksomhed på Vibeholms Allé i Brøndby. Efter at have opbrudt hoveddøren til virksomheden stjal vedkommende flere computere og iPads.

Gerningsmanden beskrives som:

Mand, ca. 30 år, 175-180 cm. høj, kraftig af bygning og havde sort hår.

Københavns Vestegns Politi modtager gerne oplysninger fra vidner eller andre i sagen. Henvendelser i dagtimer på hverdage rettes til Lokal Efterforskning Øst på telefon 72 58 79 66, eller døgnet rundt på telefon 43 86 14 48.

Cigaretter stjålet fra supermarked

GLOSTRUP. Torsdag den 8. juni kl. 21.54 blev det anmeldt at en ukendt gerningsmand havde stjålet 60-70 kartoner cigaretter fra et supermarked på Østbrovej i Glostrup. Gerningsmanden gik rundt i butikken og talte i mobiltelefon, mens han holdt øje med kasseområdet. Da en ansat forlod området, skyndte gerningsmanden sig om bag kassen, hvorfra han stjal kartonerne og efterfølgende forlod butikken.