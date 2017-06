Døgnrapporten

Kørsel uden førerret

BRØNDBY. Fredag den 16. juni kl. 13.15 blev en politipatrulje opmærksom på en personbil på Køge Bugt Motorvejen nær Brøndby, da deres automatiske nummerpladegenkendelsessystem gjorde dem opmærksomme på, at ejeren af den forankørende bil tidligere har fået frakendt sin førerret. Føreren af bilen var den 33-årige ejer, hvorfor han blev sigtet for kørsel uden førerret.

Tyveri fra personbil

BRØNDBY. Lørdag den 17. juni kl. 06.45 anmeldte en borger, at en ukendt gerningsmand i løbet af natten var brudt ind i vedkommendes personbil, som holdt parkeret på Bjerrelund i Brøndby. Gerningsmanden havde knust en af bilens ruder og efterfølgende stjålet bilens indbyggede GPS-system.

Butiksindbrud

BRØNDBY. Mellem fredag den 16. juni kl. 18.00 og lørdag den 17. juni kl. 07.50 brød en eller flere ukendte gerningsmænd ind i et butikslokale til en smørrebrødsforretning på Brøndbyvestervej. Efter gerningsmændene havde skaffet sig adgang via en bagdør til butikken, tilegnede de sig bl.a. en smartphone og en bærbar computer.

Mand kørte påvirket

BRØNDBY. Lørdag den 17. juni kl. 19.45 på Park Allé i Brøndby blev en 23-årig mand sigtet for at køre bil, mens han var påvirket af flere forskellige euforiserende stoffer. Manden blev anholdt og bragt til Albertslund Politigård for kontrollerende blodprøver.

Ung mand sigtet i flere forhold

BRØNDBY. Mandag den 19. juni kl. 02.35 blev en bil bragt til standsning på Holbækmotorvejen nær Brøndby, da en politipatrulje blev opmærksom på bilen på grund af usikker kørsel. Føreren af bilen var en 21-årig mand, som blev sigtet for at have ført bilen, mens han var påvirket af flere forskellige euforiserende stoffer, ligesom han blev sigtet for kørsel uden førerret, da han ikke havde et kørekort.

Villaindbrud

GLOSTRUP. Tirsdag den 20. juni mellem kl. 10-21 brød en eller flere ukendte gerningsmænd ind i en villa på Rødkælkevej i Glostrup efter at have brudt husets hoveddør op. Gerningsmændene havde gennemsøgt flere af husets værelser, inden de havde forladt huset med bl.a. flere ure og smykker.

Forsøg på tricktyveri

GLOSTRUP. Torsdag den 22. juni omkring kl. 14 blev en 74-årig dame angiveligt forsøgt udsat for tricktyveri nær Glostrup Kirke. Damen havde netop været ude at handle, da hun på sin vej hjem blev opsøgt af en mand og en kvinde. Manden fremviste en bog med billeder af bygninger og spurgte damen om noget på et sprog, hun ikke forstod. Damen blev pludselig opmærksom på kvinden, som stod helt tæt op ad hende på samme side, hvor hun havde sin taske hængende på skulderen, hvorfor hun blev nervøs for, at de forsøgte at stjæle hendes pung og derfor bad dem forsvinde.

Personerne beskrives som:

A: Mand med anden etnisk baggrund end dansk, 40-50 år, 175-180 cm. høj, kraftig af bygning med lyst, kort hår. Han var iført lyst tøj og havde medbragt en bog med billeder af bygninger.

B: Kvinde med anden etnisk baggrund end dansk, 40-50 år, 160-165 cm. høj, kraftig af bygning med sort, mellemlangt hår.

Mindre brand på altan

BRØNDBY. Torsdag den 22. juni kl. 14.17 blev det anmeldt, at der angiveligt var flammer og røgudvikling fra en altan på Nykær i Brøndby. En politipatrulje ankom til stedet, hvor det kunne ses, at der havde været en mindre brand i en hynde, som hurtigt var blevet slukket af brandvæsnet.

Butikstyveri

VALLENSBÆK. Torsdag den 22. juni kl. 19.49 blev det anmeldt, at 4-5 mænd var gået ind i et supermarked på Blomsterengen i Vallensbæk, hvorfra de bl.a. stjal 10-15 rammer øl, som de lagde op i en indkøbsvogn og tog med sig ud af butikken uden at betale. Gruppen havde en truende adfærd, hvorfor butikkens ansatte ikke greb ind.