Elever bliver tunet ind på erhvervsuddannelser

Netop nu afvikler Projekt Faglært til fremtiden en række undervisningsforløb i alle 6. klasser i Vallensbæk Kommune.

Undervisningsforløbene knytter sig til fagområdet Uddannelse og Job, og skal give eleverne en generel viden om uddannelsesmuligheder, arbejdsliv og karriere.

Undervisningsforløbene introducerer eleverne til erhvervsuddannelsernes fire hovedindgange og skal være med til at give eleverne overblik over mulighederne inden for erhvervsuddannelserne.

Skal lære at vælge

I 6. klasse skal eleverne opnå forståelse for, at et job rummer mere end blot nogle faglige begreber. At voksne hver dag går på arbejde for at løse opgaver, der både kræver fagspecifikke kompetencer og personlige egenskaber.

I undervisningsforløbene, hvor der integreres opgaver stillet af fagfolk, skal eleverne blandt andet lære om konkrete jobfunktioner fra små film og afprøve enkelte øvelser fra faglærte.

Desuden bliver der arbejdet med et vejledningsbegreb kaldet karrierelæring, der skal lære eleverne at træffe valg. Derfor fokuseres der i karrierelæring på, hvad eleverne har oplevet og lært i stedet for, om det var noget for dem. Håbet er således, at eleverne på længere sigt skal lære at se koblingen mellem egne interesser, folkeskolefagenes indhold og et reelt job.

Tværgående satsning

Undervisningsforløbene er første del af et treårigt projekt på tværs af Vestegnens tre UU centre (UU Vallensbæk, UU Center Syd og UU Vestegnen, red.) og LO Hovedstaden.

Projektet skal munde ud i et sammenhængende forløb fra 6. klasse til udskolingen, hvor eleverne på forskellig vis vil blive introduceret til erhvervsuddannelserne.

UU Vestegnen udvikler en indsats, som sætter fokus på, hvordan rollemodeller giver eleverne billeder af en fremtid som faglært.

Samtidig arbejder UU Vestegnen med spørgsmålet om, hvordan forældre klædes bedst muligt på til at støtte deres børn i deres uddannelsesvalg.

UU Center Syd arbejder med en model for, hvordan skoler og virksomheder kan samarbejde, herunder hvordan virksomheder kan inddrages i skoledagen og give billeder på, hvilke jobs en erhvervsuddannelse kan føre til.

Skal kende til valg

Mattias Tesfaye er medlem af Folketinget for Socialdemokratiet. Han er valgt i Brøndbykredsen og er partiets erhvervsskoleordfører. Derfor er han også godt tilfreds med det nye projekt:

– Jeg blev så glad, da jeg første gang hørte om projektet i Vallensbæk. Det er vigtigt, at de unge kender deres muligheder efter 9. og 10. klasse. Rigtig mange skolelærere, forældre og elever ved meget om gymnasiet, der ligner folkeskolen. Men det er også vigtigt at eleverne kender til teknisk skole, handelsskolen og SOSU-skolen. De unge skal vide, hvad de vælger og fravælger.

Og faktisk mener Mattias Tesfaye, at erhvervsskolefokus er afgørende for Vestegnen:

– På Vestegnen har vi mange succesrige virksomheder. De bliver stadig mere teknologiske og det betyder, at de har brug for flere faglærte. Men der er desværre for få unge, der kender til mulighederne i disse virksomheder. De færreste unge ved hvor meget en håndværker kan tjene. Hvilke videreuddannelsesmuligheder der er. Og mulighederne for at starte sin egen virksomhed, når man har fået lidt erfaring.

Hver fjerde

Den regionale målsætning er, at minimum 25 procent af en ungdomsårgang skal vælge en erhvervsuddannelse efter folkeskolen i år 2020. Et mål, der ifølge Mattias Tesfaye skal arbejdes hårdt for at indfri:

– Det går i den rigtige retning. Men det går meget langsomt. Lige nu er det kun 18,5 procent der vælger en erhvervsuddannelse efter folkeskolen. Så vi kan sige med sikkerhed, at der allerede nu kommer til at mangle faglærte.