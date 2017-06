En sommer fuld af aktiviteter

Årets Sommersjov-katalog er netop sendt på gaden, og det er fyldt med sjove, spændende og udfordrende aktiviteter for Brøndbys børn og unge fra 0. klasse til 10. klasse.

Er man til fart og motorer, kan man komme ud og køre motocross eller gokart. Man kan også besøge Danmarks Tekniske Museum, Dinos Legeland, Sommerland Sjælland eller Tivoli.

Hvis man er til udendørs action, kan man tage på Camp Adventure, hvor man skal op i Danmarks største trætopbanepark, der har ti forskellige trætopbaner, helt op til 25 meters højde.

Eller man kan snuppe et slag minigolf, komme på tennis-camp, spille fodbold, prøve bueskydning, lære at sejle eller opleve livet på en hyggelig bondegård.

Bredt samarbejde

Det er Brøndby Ungdomsskole, der arrangerer sommerferieaktiviteterne, der både byder på nye og udfordrende ture og aktiviteter, og tidligere års gennemprøvede favoritter.

Igen i år stiller kommunens foreninger, klubber og institutioner op som samarbejdspartnere.

Nogle busture skal der købes billet til, men de fleste aktiviteter, som blandt andet kommunens foreninger stiller med, er oftest gratis.

Program med alle Sommersjovs tilbud findes på hjemmesiden sommersjov.dk, på kommunens biblioteker, kulturhuse og i Rådhusets forhal.

Dyregården Søholt

Dyregården byder både indenfor som del af Sommersjov-programmet, men er også åben for besøg i resten af sommerferien.

Til daglig er Dyregården Søholt et fritidstilbud til børn og unge, men er samtidig en gratis besøgsgård for alle byens borgere, skoler og daginstitutioner.

Den ligger Ulsøparken 71 i Brøndby Strand og har åbent fra 10.00-17.00 på hverdage, også i skolesommerferien, samt fra 11.00-16.00 i weekender.

Et besøg på Dyregården er en fin lejlighed til at se, hvordan alle slags dyr skal behandles med respekt og kærlighed. Læs mere på www.facebook.com/dyregården.

Kulturhuse og bibliotek

Kulturhusene Kilden og Brønden samt Brøndbyvester Bibliotek har åbent hele sommeren.

Alle tre huse har et legehjørne for de mindste. I juli måned byder Biffen i Brønden på film hver fredag kl. 13.00 for børn i alderen 7-12 år. Programmet kan ses i Brønden.

For skolebørn mellem 7-14 år er der mulighed for at deltage i læsekonkurrencen Sommerbogen fra 16. juni til 26. august.

Læs og anmeld tre bøger på www.biblo.dk og modtag en bog på biblioteket.

Derudover er der som altid et rigt udvalg af aviser, film, spil og bøger med noget for enhver smag. Det er gratis. Se husenes sommeråbningstider på hjemmesiden www.brondby-bibliotekerne.dk

Middelalderlandsbyen

Middelalderlandsbyen byder både indenfor som del af Sommersjov-programmet men har også flere andre aktiviteter på programmet i sommerferien.

I samarbejde med Reen­actmentgruppen Korsfarerne bliver der afholdt gratis weekendarrangementer med temaerne Håndarbejde & Håndværk (den 8.-9. juli) og Kamp & Korstog (den 15.-16. juli).

Så er man til våben, kampteknikker og krigshistorie eller til fremvisning af tøj og syteknikker, kan man tage familien med i Middelalderlandsbyen.

Der er gratis entré for alle kl. 10.00 til 16.00. Man kan også altid, helt gratis, besøge Middelalderlandsbyen.

Læs mere på www.middelalderlandsbyen.dk eller på www.facebook.com/middelalderlandsbyen.